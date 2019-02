Puigdemont in Groningen: "Staatsgrenzen zijn niet heilig"

Na de bijeenkomst was Puigdemont nog wel een buur bezig om exemplaren van zijn boek 'De Catalaanse Crisis' te ondertekenen. Puigdemont heeft de laatste weken honderden boeken getekend in het Spaans, Catalaans en Nederlands. Binnenkort komt ook nog de Engelse vertaling.

Blij met discussie

Puigdemont was blij met de discussie in Groningen. Democratie draait om de uitwisseling van ideeën en argumenten in alle vrijheid. In Spanje kan dat niet en daarna was hij blij nu in Groningen te zijn. "Ik wil leven in een land met vrijheid van meningsuiting en met vrijheid om een referendum te houden. Als dat een misdaad is, is er geen echte vrijheid. Het gaat mij niet eens om het winnen, maar om het recht om in alle vrijheid te stemmen."