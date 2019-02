Donderdag crisisoverleg over voortbestaan college De Fryske Marren

Woensdagavond werd na de raadsvergadering definitief over de zandwinning gestemd. Eerder liet de VVD weten de stekker uit de coalitie te trekken, als de FNP tegen de zandwinning zou stemmen.

Geen beklonken koers

Jan Volbeda van de FNP liet bij de vergadering weten dat het niet een 'beklonken koers' was, wat eerst wel werd gedacht. Volbeda en de zes andere FNP'ers in de gemeenteraad vinden dit moment nog niet te laat om 'nee' te zeggen. Argumenten: het wingebied ligt in een Natura 2000-gebied. "Misschien zijn er wel alternatieve plaatsen", zei Volbeda. "Ook deskundigen spreken elkaar tegen."

Olaf Storms van de VVD vindt draagvlak belangrijk, maar dat moet ook worden afgezet tegen andere belangen, zegt hij. Hij doelt op het nationale belang van de zandwinning in het IJsselmeer.

Zandwinning van de baan

Van de 30 raadsleden stemden 11 voor en 19 tegen, zoals verwacht. De zandwinning in het IJsselmeer is daarmee van de baan.