Helft Nederlandse pulsvissers mag nog 2,5 jaar door

Deze uitkomst van de onderhandelingen over een verbod is voor Nederland beter dan verwacht: maar zo'n 42 schepen raken hun vergunning nog dit jaar kwijt. Voor die vissers zal het moeilijk worden te concurreren met de vissers die de vergunning mogen houden. Het besluit in Brussel volgt na een week van spanning voor de vissers. In het besluit is dus ook meegenomen dat een totaalverbod teruggedraaid kan worden als uit nieuw wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de methode niet schadelijk is voor de natuur.