Sander Arends uitgeschakeld in Rotterdam

Nog meer Friezen in Ahoy

Sander Arends is niet de enige Fries die aanwezig is op het toernooi in Rotterdam. Net als afgelopen jaar is ook de 14-jarige Joyce Sikma uit Feanwâlden de hele week in het grote Ahoy te vinden. Zij mag bij de grootste wedstrijden mee de baan op als ballenmeisje.

Daarmee is ze één van de 50 ballenmeisjes en jongen die na speciale selectiedagen is uitgekozen. En zo staat ze de hele week op dezelfde baan als wereldberoemde tennissers als Kei Nishikori, Stefanos Tsitsipas, Jo-Wilfried Tsonga en Robin Haase. Joyce moet de spelers de ballen aangeven, en soms ook een handdoek.