Euthanasie in Friesland: wat is overgebleven van de pioniers in de jaren 70?

De eerste euthanasiewet van de wereld

Het kiezen voor euthanasie kan nog maar sinds 2002 en de rechtszaak van Truus Postma is hiervoor de aanleiding geweest. Na de zaak besluiten Klazien Sybrandy-Alberda en haar man Jaap Sybrandy zich in te zetten voor euthanasie. Op 23 februari 1973 richtten de twee uit Vinkega de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE) op.

Het groeide van een lokale groep tot een landelijke organisatie en richtte zich op het informatie geven en onderzoek doen naar euthanasie. Toen was het 30 jaar later eindelijk zover: op 1 april 2002 ging de eerste Nederlandse wet voor euthanasie van kracht. Euthanasie is nog wel altijd strafbaar, maar een dokter die alle eisen heeft nageleefd, kan nu een strafuitsluiting aanvragen. "Als mijn moeder weet dat dit het resultaat was dan denk ik dat ze denkt: 'het had zo moeten zijn'", zegt Truus in het interview.

Eisen euthanasie

In de euthanasiewet staat dat een dokter mag meewerken aan levensbeëindiging, maar dan moet hij wel de zes eisen van de wet naleven. De dokter moet overtuigd zijn dat:

1. het verzoek vrijwillig is en dat er goed over is nagedacht

2. de patiënt uitzichtloos en ondraaglijk lijden heeft

3. de patiënt is geïnformeerd over zijn situatie en de vooruitzichten

4. er geen andere oplossing is

5. in elk geval één onafhankelijke dokter de patiënt heeft gezien en een schriftelijk oordeel heeft gegeven over de situatie

6. de dokter de levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding medisch zorgvuldig uitvoert