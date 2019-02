Blijft het college in De Fryske Marren vanavond overeind?

In het collegeakkoord van VVD, CDA en FNP, dat in 2018 is opgetekend, staat niets over de zandwinning. Dat is omdat het in 2012 al mondeling was besloten.

De stem van de FNP geeft de doorslag voor of tegen de zandwinning. Stemmen ze voor, dan is er een meerderheid voor de zandwinning. Stemmen ze tegen, dan niet.