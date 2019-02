Wereld Radio Dag: bijzondere verhalen van Omropcollega's uit een rijk verleden.

Eric Ennema over de band die het uur niet vol speelde:

"Ik werk sinds 1982 bij Omrop Fryslân. Ik begon bij de radio. We organiseerden op een gegeven moment elke maand in de winterperiode op dinsdagavond een kantineconcert. Daar kwamen dan Friese bands spelen in de kantine van het jongerenprogramma Radio18. Die kwamen in de middag al soundchecken, dat had altijd behoorlijk wat lawaai. Alle bands uit Fryslân die er toen toe deden hebben wel bij ons gespeeld.

Een van de bands was A Cursed Fortress en die kwam uit Franeker en Harlingen. Die zagen er wild uit, met zwart getoupeerd haar, maar die waren heel verlegen, heel introvert. Dat hinderde niets, het was een hele leuke band en een heel leuk concert.

Het programma was altijd van 18:00 tot 19:00 uur, maar het was 18:40 uur, toen ze aankondigden dat dit het laatste nummer was, en toen het klaar was, waren ze klaar met het optreden. Ik had echter nog een kwartier programma dus ik zat een beetje met mijn handen in het haar.

Dit gebeurde in 1988 en hoe het uiteindelijk afgelopen is, weet ik niet precies meer. Ik kwam die jongens later nog wel eens tegen, allemaal heel aardig. Een van de bandleden is intussen zelf beroemd persfotograaf, maar ik heb geen idee hoe dat laatste kwartier afgelopen is."