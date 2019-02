Wereld Radio Dag: Nina en Grietje Paula: "Wij zijn erg blij met Harm!"

Voor Nina (40) en Grietje Paula (37) uit IJlst was Omrop Fryslân liefde op het eerste 'gezicht'. Ze luisteren amper een jaar naar de Omrop, maar zijn misschien wel de meest trouwe luisteraars van allemaal. De liefde voor de Omrop delen de zusjes met hun vriendinnen Maaike en Renske. Met hun vieren bestoken zij de Omrop-dj's en presentatoren regelmatig met appjes. Ze laten het weten wanneer ze luisteren, maar melden zich ook netjes af als de radio even uit moet.

Grietje Paula: "Dan weten ze in de studio dat we even niet reageren." De volumeknop gaat écht flink omhoog als de Bounty Hunters voorbij komen. De band van zanger Johannes Rypma is zelfs de reden dat de dames op de Omrop afgestemd hebben. Als het lied 'Maten' vaker gedraaid werd bij de Omrop, zouden de heren het live ook vaker spelen. En zo gebeurde dat Nina, Grietje Paula, Maaike en Renske de radio op 92.2 FM afstemden en nooit meer van kanaal wisselden.

Waar staat jullie radio, dames?

Nina: "Hier in onze winkel in Sneek: Jees Fun Living. Die moet komende week helaas dicht (donderdag 31 januari, red.) maar wij nemen het er nog mooi even van. Een radio hebben wij niet echt. Wij hebben zo'n bluethooth-speaker, maar op een of andere manier doet die het niet zo goed, dus nu luisteren wij de stream op de telefoon. De valt zo nu en dan uit, dus dan is dat wel even vervelend, maar hé, dan lopen wij even naar de telefoon en zetten wij hem weer aan. Kleine moeite!"

Hoe is jullie liefde voor de Omrop ontstaan?

Grietje Paula: "Dat was vorig jaar, na een optreden van de Bounty Hunters in de feesttent van Parrega. Wij waren er met z'n vieren en vielen wel wat op, want wij stonden daar tussen al die inwoners van Parrega. Maar de Bounty Hunters waren er, dus wij waren er ook. En ze speelde 'Maten' niet! Dat stelde ons teleur. Dus wij naar Hille (gitarist van de Bounty Hunters, red.): 'Waarom spelen jullie 'Maten' niet?' 'Wij moeten nog even oefenen en het moet nog wel wat bekender worden', antwoordde Hille. Wij vroegen ons vanzelfsprekend af hoe we dat konden doen. 'Dan moet het gedraaid worden op Omrop Fryslân.' Oh, dachten wij, dan moeten wij luisteren naar Omrop Fryslân en 'Maten' aanvragen. Dus wij direct de volgende dat de Omrop ervoor en niets anders doen dan de Bounty Hunters, met 'Maten' aanvragen. En zo gebeurde het dat wij nu elke dag, zolang als we kunnen, naar de Omrop luisteren."

En wat gebeurt er met jullie, als 'Maten' voorbij komt?

Grietje Paula: "Volume aan, meezingen, meedansen, meeswingen, meespringen, gek doen en appen! Heel snel appen tussendoor: naar de Omrop, naar de vriendenploeg, en naar vader en moeder, zodat zij de radio ook wat luider zetten." Nina: "En we worden er gewoon blij van. Maar echt! Als het liedje ervoor is, dan worden wij daar blij van."