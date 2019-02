Smallingerland zoekt nieuwe gemeentedichter

Volgens de gemeente moet de gemeentedichter een creatief persoon zijn die met zijn of haar gedichten de inwoners van Smallingerland met een frisse blik laat kijken naar het dagelijkse leven in de gemeente. Deze man of vrouw hoeft geen professional te zijn.

De gemeentedichter moet minimaal vijf gedichten per jaar schrijven en voordragen. Er is een vergoeding van 150 euro per gedicht.

Mensen die willen meedoen, moeten twee gedichten inzenden. Een moet gaan over het thema 'mienskip', de andere is aan de dichter zelf.

Deelnemers moeten zich voor 25 maart melden bij de gemeente.