Wereld Radio Dag: Steven Alkema: "Blijf vooral luisteren!"

Steven Alkema (26) uit Harlingen luistert nog niet zo lang naar de Ormop. Maar het was voor hem zo duidelijk als wat: die commerciële zenders in Hilversum vindt hij niets. "Als er in Zeeland wat gebeurt, dan is dat nieuws, maar dat interesseert mij niet zoveel." En het weer in Amsterdam hoeft hij ook echt niet te weten. Hij wil weten hoe het komt in Harlingen! Komt er storm of niet? Want dat heeft meteen gevolgen voor zijn werk.

Steven is getrouwd en heeft twee kinderen. Voor zijn eigen bedrijf, Alkema Overslag & GWW Service, verhuurt hij zichzelf als kraanmachinist. Hij is vooral in en rondom de haven van Harlingen te vinden, bijvoorbeeld bij het laden en lossen van schepen. Radio is voor hem de vriend die tegen hem aan praat terwijl hij het werk doet. "Hij staat altijd aan. En altijd op de Omrop."

Waar staat jouw radio, Steven?

"Hier in de keet heb ik één staan. Die gaat aan zodra ik binnenstap. Op de Omrop. Altijd. 's Ochtends de luiken open en de radio aan. Dat is het eerste wat ik doe. En op de kraan, no? Daar staat hij ook altijd aan. Thuis heb ik de radio trouwens ook altijd aan. Maar vooral 's middags heb ik het drukker met het werk en het gezin, dus dan hoor ik niet alles, maar hij staat wel altijd aan op de achtergrond. Het hoort er gewoon bij."

Waarom is die radio zo belangrijk voor jou?

"Arbeidsvitaminen! Ik vind het gewoon gezellig op de achtergrond. Ik vind het leuk om zo een beetje op de hoogte te blijven van het nieuws, het weer en alles wat er verder speelt. En Omrop Fryslân is mooi regionaal, dus dan weet je wat er in de buurt gebeurt. Het werkt gewoon fijn. Als je bezig bent en je hebt de radio niet aan, dan denk je: wat is het hier stil! Dan mis ik toch een bepaalde sfeer."

En waarom Omrop Fryslân?

"Ik hoef niet te weten wat er in Zeeland gebeurt. Dat interesseert mij niet zo. En de landelijke zenders pakken het gemiddelde weer van Nederland; de Omrop concentreert zich op het weer van hier. Voor het werk dat ik doe, is het weerbericht van groot belang. Op deze manier blijf ik goed op de hoogte."