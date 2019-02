Professor Goffe Jensma haalt Carles Puigdemont naar Groningen op spannende dag voor Spanje

Het is namelijk de tweede dag van het grote proces in Madrid tegen negen Catalaanse politici en andere leiders. Daarnaast bestaat ook nog eens de kans dat het Spaanse kabinet deze woensdag valt.

Puigdemont komt naar Groningen op uitnodiging van professor Goffe Jensma van de studierichting Fries, Minorities en Multilingualism. Jensma en sommige van zijn collega's houden zich al een poos bezig met het bestuderen van de Catalaanse kwestie.

Aan de studierichting zijn ook een aantal Catalaanse wetenschappers verbonden. Met het naar Groningen halen van Puigdemont is Jensma al een jaar bezig.

"Het Studium Generale is vandaag bijzonder actueel", zegt woordvoerder Jorien Bakker van de RUG. "Wij zijn natuurlijk blij met deze grote belangstelling."

Of Jensma er zelf bij is, is de vraag, want de professor lag maandag nog met griep in bed.