NHL Stenden heeft primeur met eerste cursus Saterfries

Voor het eerst is er in Nederland een cursus Saterfries. Hogeschool NHL Stenden had dinsdagavond de primeur. Het is een variant op het Fries zoals ze dat in Fryslân spreken. De taal heeft het Guinness Book of Records gehaald als 'kleinste taal van Europa'. Het Saterfries (ofwel Oostfries) wordt namelijk maar door zo'n 1.500 mensen gesproken in de kleine regio Saterland in Duitsland.