'Examenfraude op NHL Stenden-vestiging in Qatar'

De krant schrijft dat het personeel corrupt is, de administratie gebrekkig is en dat er tentamen- en examenfraude plaatsvindt. Dat blijkt uit onder andere gesprekken met betrokkenen en studentendossiers uit Qatar. De problemen zouden al langer bekend zijn bij de hogeschool in Leeuwarden. NHL Stenden profileert zich als meest internationale hogeschool van Nederland, met kantoren in Thailand, Zuid-Afrika, Bali en Qatar.