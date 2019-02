Wereld Radio Dag: Nynke van der Kooi: "Als ik 's ochtends wakker word, doe ik de radio aan"

Voor Nynke van der Kooi (44) uit Franeker is radio net zo belangrijk als ademhalen. Ze kan niet zonder. Het is haar passie, haar klankbord, haar kameraad. Nynke is blind. Al haar hele leven. Verschil tussen licht en donker bestaat niet voor haar. En hoewel mensen die wel kunnen zien het zich misschien niet kunnen voorstellen; Nynke zou nooit anders meer willen. Want geluiden zijn haar kleuren. Ze leeft voor het geluid.

Niet voor niets werkt ze zelf ook bij de radio. Haar programma 'Het Uur Van Nynke' maakt ze zelf voor drie verschillende radiostations. Ook haar werk bij de politie doet ze met haar oren. Ze beantwoord telefoontjes die binnenkomen op 0900-8844.

Waar staat jouw radio, Nynke?

"Je kunt beter vragen waar niet! Hier in de woonkamer heb ik een radio, in de badkamer, in de bijkeuken, naast de loopband waar ik op wandel en in de slaapkamer. Dus overal eigenlijk. Voor elke radio heb ik een afstandsbediening, weet ik precies waar die ligt en weet ik ook precies hoe ik van zender kan wisselen. Waar Omrop Fryslân staat? Op 1! Al heel lang. Ik weet niet of dat van vroeger is, eigenlijk. Toen was Johan Veenstra erop. Nu, oh-wee als je erdoorheen praat, want dan is het huis te klein. Dat wilde onze moeder graag horen, dus ja, dan waren wij stil."