Appelscha wil reclame voeren als Big Apple van Noord-Nederland

Jan Henk Veenhouwer van de coöperatie vindt dat er heel wat is verbeterd na een wat mindere periode. Een nieuw plein, een nieuwe uitkijktoren en uitbreiding van de Turfroute, fiets- en wandelpanden. Wat er nog mist, is een promotiecampagne. Er ligt een hele markt open, want meer dan de helft van de toeristen komt uit het Noorden.

Ook al heeft de Boerenstreek in het centrum nog steeds achterstallige gebouwen en kale percelen, voorzitter Veenhouwer denkt dat daar nu een goede groep mensen mee aan de gang zal. De coöperatie zal het proces steunen. Verder nemen ze exploitatie van de Bosbergtoren van de gemeente over en houden ze zich nu bezig met de uitbreiding van de Turf- en kunstroute. En ze zoeken met name samenwerking met andere regio's en toeristische organisaties, want Appelscha staat niet op zichzelf.

De gemeenteraad behandelt de aanvraag voor de reclamecampagne van 300.000 euro op dinsdag 26 februari.