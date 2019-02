Wereld Radio Dag: Foeke Dillema: "Maar uiteindelijk kom ik altijd weer uit bij de Omrop"

Foeke Dillema (49) is met recht een trouwe Omrop Fryslân-luisteraar. Hij luistert, zo denkt hij, al 40 jaar naar de Omrop. Hij mag graag zijn favoriete plaat door-appen of vertellen wat hij aan het doen is. Ook is hij vaste klant in de Muzyk yn Bedriuw-muziekquiz.

De hoefijzermaker woont met zijn vrouw Mathilda in Drachtstercompagnie, maar zijn 'roots' liggen in de Wâlden. Foeke is vader van een zoon en een dochter. Zijn hart kleurt 'pompeblêd'-rood: "Mensen moeten wel blijven luisteren naar de Omrop", is zijn oproep aan alle luisteraars. "Wij moeten onze regionale omroep houden, daar moeten we om denken."

Waar staat jouw radio, Foeke?

"Die staat hier in de woonkamer, onder de televisie, in de hoek. Zodra ik uit bed stap, dan gaat de radio aan. Ik wil een beetje muziek om me heen hebben, dat vind ik mooi. Ik luister graag naar muziek."

Wat betekent radio voor jou?

"Het is voor mij een manier om goed op de hoogte te blijven van het nieuws. En de muziek, toch? Het is zo'n gewoonte dat de radio aan staat. Zelfs in de fabriek in Drachten waar ik werk, heb ik de radio aan. Even de live-stream in de Omrop-app aan, oortjes in en luisteren maar. Dat vind ik mooi."

Waarom luister je zo graag naar de Omrop?

"Kijk, het is regionaal. Ik luister graag naar regionale radio en Friese taal. En de muziek niet te vergeten. Vooral Friese muziek vind ik mooi. Gurbe Douwstra, Griet Wiersma, Piter Wilkens, de troubadours. Daar luister ik graag naar."