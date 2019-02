Asteriks gaat van vaste plek naar zwalkend bestaan door Leeuwarden

Een locatie is niet het enige waar Asteriks naar op zoek gaat. Zij beschouwen dit jaar ook als een herbezinningsjaar. "Asteriks is acht jaar geleden ontstaan in de Blokhuispoort. Leeuwarden was toen totaal anders. Het culturele klimaat is erg gegroeid, vooral dankzij Culturele Hoofdstad. De wereld is dus veranderd en ik vind dat wij ook moeten veranderen", zo vertelt Koen Haringa van het poppodium.

Ze willen experimenteren met meer genres. Asteriks richt zich met name op gitaarbands en Indie. Ze willen nu ook bijvoorbeeld meer doen met hip hop en dancemuziek. "Misschien is de conclusie wel dat we op de oude manier verder willen, maar dan hebben we in ieder geval wel nieuwe dingen uitgeprobeerd." Wel blijven ze hoe dan ook bezig met opkomende talenten.