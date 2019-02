Steun voor komst zonnepark bij Oosterwolde, maar ook kritisch geluid

"Het is ongehoord groot"

Anne-Jan Zwart, directeur van het Ecomunitypark was met name kritisch over ontwikkelaar Groenleven, die volgens Zwart respectloos omgaat met het concept van zijn duurzame park. Het veld met zonnepanelen moet 51 hectare groot worden en dat is volgens Zwart "ongehoord groot."

Ook vindt Zwart dat er een betere landschappelijke inpassing moet komen. Het moet volgens hem niet zichtbaar zijn vanaf de N381 en het Ecomunitypark. De provincie wil juist wel dat er open zicht is vanaf de weg, zegt wethouder Fimke Hijlkema.

Een ander punt van kritiek was het gebrek aan communicatie van GroenLeven met boeren en andere omwonenden.

"Je kunt het niet iedereen naar de zin maken"

De VVD is voor de komst van het zonnepark. "Er is geluisterd naar het advies van de provincie. Het valt niet altijd mee om het iedereen naar de zin te maken. Waar is een betere plek, die tegen een industrieterrein aanligt waar de opgewekte energie ook gebruikt kan worden?", zegt VVD-raadslid Harm Tel.