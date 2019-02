Plannen nieuw buurtschap Unia bij Leeuwarden zorgen voor ophef

Nieuw plan Unia gepresenteerd

De gemeente heeft dinsdag het stedenbouwkundig plan gepresenteerd. Daarin staat omschreven hoe de wijk eruit komt te zien. Volgens wethouder Hein de Haan past het plan goed in de wijk, die uit kleine buurtschappen is opgebouwd. Het wordt alleen kleiner dan op voorhand gedacht. De Haan: "We hebben een concessie gedaan naar het wijkpanel. We moeten de wijk dichterbij de bestaande woningen bouwen en hebben dus minder ruimte. In plaats van de geplande driehonderdvijftig woningen willen we er nu ruim tweehonderd bouwen."

"Gemeente schendt afspraken"

Het wijkpanel en omwonenden vinden dat de gemeente met de plannen afspraken schendt. Voorzitter Sint Smeding van wijkpanel De Zuidlanden zegt: "Men zou verder van de bestaande woningen af bouwen. Er is aan mensen bijvoorbeeld beloofd dat ze vrij uitzicht zouden hebben, maar nu krijgen diezelfde mensen op dertig meter afstand een woning. Dat kan zo niet."

Hij is absoluut niet tegen de bouw van woningen. "Nee, want we weten dat er gebouwd gaat worden. Maar we willen wel dat de gemeente zich houdt aan de bestaande plannen, hun eigen structuurvisie. Met veel groene ruimte tussen de buurtschappen. We hadden graag meegedacht, maar zijn pas laat betrokken bij de plannen", legt Smeding uit.

De Haan begrijpt de kritiek van het wijkpanel. Hij erkent dat de communicatie niet altijd goed is verlopen. "Toen we begonnen met het bouwen van de wijk was overleg niet nodig; er woonde immers nog niemand. Nu is dat anders. Nu heb je bewoners die het niet overal mee eens zijn."

Om de Wurdumerfeart

Het wijkpanel ziet liever dat er om de Wurdumerfeart heen woningen worden gebouwd. "Dat was eerst ook de bedoeling, maar er zijn daar problemen met het kopen van grond. Wij stellen dan ook voor om dan eventueel in twee fases te bouwen. Eerst een gedeelte aan de ene kant van de vaart en daarna, als de grond aangekocht is, aan de andere kant."

Veel behoefte aan woningen

Dat er minder woningen gebouwd kunnen worden is een tegenslag voor gemeente Leeuwarden. De behoefte aan nieuwe woningen is groot. Het afgelopen jaar zijn er 828 woningen bijgebouwd. Wethouder Hein de Haan vertelt: "Wij bouwen komend jaar nog weer driehonderd tot vierhonderd nieuwe woningen in de nieuwbouwwijken. In de stad zelfs nog meer. We zijn op alle fronten goed bezig, maar we moeten forse aantallen blijven bijbouwen." In de stad worden woningen gecreëerd door bijvoorbeeld woningen in leegstaande kantoorpanden te bouwen.