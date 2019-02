Oudste actieve fietser van Nederland woont in Heerenveen

Scheenstra ontving de prijs dinsdagmiddag in Den Haag van verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen. De prijs is het startsein van project Doortrappen. Dat project is bedoeld om ouderen erop te wijzen dat fietsen op leeftijd helemaal geen bezwaar hoeft te zijn. Voor Scheenstra is fietsen nog een dagelijkse bezigheid.

Wel heel toevallig: de 97-jarige man uit Heerenveen heeft ook nog eens verstand van fietsen. Scheenstra heeft namelijk bijna veertig jaar bij Batavus gewerkt.