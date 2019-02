Recordaantal kinderboeken maken kans op Simke Kloostermanprijs

Simke Kloosterman was een bekende Friese schrijfster. Ze is bekend geworden met de romans die ze voor volwassenen schreef, maar ze heeft ook kinderboeken geschreven waaronder Twiljochtteltsjes, it Great Teltsjeboek en it Lyts Teltsjeboek. Na haar dood is in 1982 besloten een prijs beschikbaar te stellen voor het beste Friestalige kinderboek. De prijs wordt elke drie jaar door een professionele jury uitgereikt.