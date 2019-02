Radio: een magisch verbindingsmiddel

Podcast: de toekomst van de radio?

De laatste jaren worden podcasts steeds populairder. Podcasts zijn audio-uitzendingen die je online kunt streamen of downloaden en dan offline kunt luisteren wanneer het je schikt. In samenwerking met de Leeuwarder Courant gaat Omrop Fryslân dit jaar een podcastserie maken. Een gezamenlijk project over de legacy van Culturele Hoofdstad. "Het wordt een documentaireserie over de toekomst van Fryslân", zegt Bies.

Volgens Van Tuinen betekent de groeiende populariteit van podcasts absoluut niet het einde van de radio. "Het is het allermooiste medium van de wereld. Daar kan geen televisie, podcast, internet of weet ik wat voor onzin tegenop. Radio, that's it en dat blijft voor altijd."