Nieuwe brede school Beetsterzwaag komt bij de voetbalvereniging

Na onderzoek, waarbij ook het onderwijs en de inwoners zijn betrokken, bleven twee locaties over als optie voor de school. De locatie bij de voetbalvereniging is nu gekozen, omdat die locatie de meeste kansen voor samenwerking biedt en daardoor voor de kinderen een grotere meerwaarde creëert.

De voetballocatie voldoet volgens de raad aan de eisen wat openbare ruimte betreft en er is voldoende plaats om een schoolgebouw te bouwen.

Klaar in 2021

Nu de locatie is bepaald, volgt het ontwerp van de brede school. Het is de bedoeling dat de school in 2021 klaar is.