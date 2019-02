Over zes weken duidelijkheid over haan in mast bij Kallemooifeest

De gemeente Schiermonnikoog heeft er een vergunning voor verleend en vindt dat er voldoende is gedaan om het welzijn van de haan in de gaten te houden. Er staat een camera op gericht en er is een dierenarts die de haan in het oog houdt.

Vorig jaar brachten voor- en tegenstanders al hun standpunten naar voren tijdens een hoorzitting op Schiermonnikoog. Volgens Comité Dierennoodhulp kan het eiland ook goed feestvieren zonder haan in een mast.

Kallemooi wordt gehouden tijdens Pinksteren, dat dit jaar op 9 en 10 juni valt. Voor die tijd wordt dus duidelijk of de haan wel of niet meer in de mast mag hangen.