Hoe zat het nu precies met de zandwinnig in het IJsselmeer?

Wat zijn de gevolgen van de zandwinning?

Er is nu een college van VVD, CDA en FNP. Zij zijn in 2018 begonnen met hun regeerperiode en in het collegeakkoord staat niets over deze zandwinning. Dat hebben ze gedaan omdat het in 2012 al mondeling besloten was.

Collegepartij FNP wil zich nu, na geluiden uit de bevolking en zo'n 15.000 handtekeningen, terugtrekken uit dit mondelinge akkoord en tegenstemmen. CDA en VVD zijn hier fel op tegen en twijfelen over het vertrouwen in hun coalitiepartner. Toen heeft de VVD gezegd dat zi niet meer met de FNP in het college wilen zitten."