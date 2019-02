Sportvereniging RWF in Frieschepalen krijgt kunstgrasveld

"De afgelopen jaren kwam steeds naar voren dat we te weinig trainingsveld hebben. Het zijn te veel teams op een te klein hoekje veld", zegt bestuurslid Berend Jongsma. "Zo wordt het veld blubberig. Wij moesten uitwijken naar andere plekken. Het clubleven verplaatst zich daarom naar andere clubs. Met een kunstveld wordt dat veel makkelijker."

Het heeft lang geduurd. Er waren namelijk meerdere plannen gemaakt. "Al met al was het wel een proces waar goed over na moest worden gedacht. We zijn tot dit voorstel gekomen en daar zijn we blij mee."