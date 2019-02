2,5 jaar cel voor mishandeling gevangene in de Marwei

Een 20-jarige man uit Hardegarijp is dinsdag veroordeeld tot twee en een half jaar cel voor het mishandelen van een medegevangene in de Marwei in Leeuwarden. Twee andere verdachten uit Leeuwarden, van 27 en 34 jaar, kregen twee jaar cel. Volgens de rechtbank was de man uit Hardegarijp de initiatiefnemer.