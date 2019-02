Kosten 11Fountains vallen flink hoger uit dan verwacht

In de begroting was rekening gehouden met één miljoen aan inkomsten uit sponsoring. Dat is bij lange na niet gehaald. De teller is blijven steken op bijna 250.000 euro.

De provincie staat voor het tekort. Gedeputeerde Sietske Poepjes zegt dat het is ontstaan, omdat de provincie te laat de organisatie van de Stichting Culturele Hoofdstad heeft overgenomen.

Ondanks het tekort vindt de provincie het project 11Fountains wel zeer geslaagd.