FNV sleept Randstad voor de rechter vanwege onderbetaling Leeuwarder medewerkers PostNL

In de 'dagvaarding' claimt vakbond FNV zo'n 7,5 miljoen euro van Randstad voor achterstallig loon. Randstad laat in de eerste reactie weten 'best' met FNV te willen praten, maar volgens Zwart is de gang naar de rechter waarschijnlijk noodzakelijk om het uitzendbureau tot echte toezeggingen te dwingen. "De gang naar de rechter duurt lang. Je bent zomaar 1 tot 2 jaar verder. Ik heb liever dat Randstad dit zo met ons regelt, maar na één jaar praten heb ik daar weinig vertrouwen in."

Principiële zaak

De strijd tegen de zogenaamde schijnconstructies ofwel 'contracting' is voor vakbond FNV een principiële zaak. Het ontduiken van de CAO mag niet. De FNV heeft de CAO afgesproken met werkgevers als PostNL en Randstad en moet daarom wel in actie komen als partijen zich daar niet aan houden. "Gelijke beloning voor gelijk werk is een principezaak. De mensen voelen zich niet gerespecteerd als ze minder uitbetaald krijgen als hun collega's die in een andere stad precies hetzelfde werk doen. De mensen in de distributiecentra werken hard en verdienen het om fatsoenlijk betaald te worden."