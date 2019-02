Gemeente en provincie doen proef met snelvaren op het Bergumermeer

Op een informatieavond in Burgum werd maandag met name gesproken over de punten waar naar gekeken worden bij de proef. Toch wilden sommige aanwezigen de basisvraag weer aan de orde hebben: moeten we er wel aan beginnen?

"Wij hebben hier 25 jaar gewoond en ik heb meegemaakt dat snelvarende boten nog waren toegestaan. Die hielden nergens rekening mee", vertelt een man op de informatieavond. "Er zwemmen ook kinderen. Als die boten daar langs vliegen, dan weet je wel hoe het gaat. Dat kan gewoon niet", vertelt een ander.