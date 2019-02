Waddenvereniging sluit zich aan bij rechtszaak tegen Shell

De Waddenvereniging en vijf andere milieuorganisaties sluiten zich aan bij de rechtszaak die Milieudefensie vorig jaar aanspande tegen olieconcern Shell. In een brief aan het bedrijf stellen de organisaties Shell aansprakelijk voor het aanrichten van mondiale klimaatschade. Doel van de rechtszaak is dat het bedrijf in 2050 geen schadelijke broeikasgassen meer uitstoot.