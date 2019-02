Zorgorganisaties houden banenmarkt in Heerenveen en Dokkum

Vorig jaar verkregen door de banenmarkt bijna 50 mensen een baan, maar nog altijd kunnen de organisatie meer mensen gebruiken. Volgens Silvia Vuist, directeur van Talant, wordt de zorgvraag alsmaar hoger en zwaarder. Daardoor is het lastig goed gekwalificeerd personeel te vinden, ook omdat iedereen in dezelfde vijver vist. De organisatie zoeken begeleiders, verpleegkundigen en verzorgenden IG. "Mensen die willen kennismaken met de zorg, van plan zijn om zich om te laten scholen of diploma's hebben, maar er al een tijd uit zijn, daarvoor kunnen we allerlei mogelijkheden onderzoeken om hen welkom te heten in de zorg", zegt Vuist.

De banenmarkt is dinsdag van 16:00 tot 19:00 in Heerenveen en in Dokkum.