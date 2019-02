Grote kans dat de Provinciale Staten instemmen met de 5 miljoen euro voor Cambuurstadion

Gedeputeerde Kielstra

Gedeputeerde Kielstra vindt de bereidheid van het college om de 5 miljoen subsidie te verstrekken positief en begrijpt dat de Staten een balans willen zien als het gaat om het aantal winkels op de Centrale, in de binnenstad en in het WTC-gebied. Er zal zo'n 30.000 vierkante meter extra winkelgebied bijkomen met de komst van het Cambuurstadiongebied en een uitbreiding van de Centrale. Een voorwaarde van de subsidie is dat hiermee geen winkeloverschot in de stad ontstaat. "Daarover hebben we een heldere brief naar het college van Leeuwarden verstuurd en aan de hand daarvan moeten we kijken of de Staten er vertrouwen in hebben. Het is een gewoon subsidieverzoek dat we hebben voorgelegd aan de Staten, want zij gaan over het geld. Wij hebben als provincie altijd ons eigen toetsingskader om te kijken of de voorwaarden worden geborgd."