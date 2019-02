VVD legt bom onder coalitie vanwege zandwinning IJsselmeer

De VVD fractie is erg teleurgesteld in de FNP nu ze woensdagavond tegen de zandwinning in het IJsselmeer gaan stemmen. De FNP is voor hen nu een onbetrouwbare partner en daar kunnen ze niet mee verder.

"We hebben een jaar geleden een coalitie gevormd en afspraken gemaakt en dan gaat in één keer één partij wat anders doen, zonder overleg. Dat hoort niet zo", volgens Storms.