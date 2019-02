Jeugdopleiding SC Heerenveen krijgt ruim anderhalf ton van loterij

Het loterij-geld voor de jeugdopleiding wordt onder ander gebruikt om de jonge spelers voor te bereiden op een toekomst in de maatschappij. Want niet alle voetballende kinderen komen later in het betaald voetbal.

Andere voetbalclubs kregen op deze manier ook geld van de Vriendenloterij. SC Heerenveen staat op de zevende plek in de top tien. De lijst wordt aangevoerd door AFC Ajax met meer dan anderhalf miljoen euro aan supportersgeld uit de verkoop van loten.