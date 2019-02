Zowel Jong Heerenveen als Jong Cambuur winnen met grote cijfers

Jong Heerenveen was in de wedstrijd tegen Jong Achilles '29 veruit de betere ploeg. In Groesbeek werd het 0-7. Bij rust stonden de Friezen al met vier doelpunten voor. In de tweede helft kwamen er nog drie bij waarvan de laatste twee strafschoppen waren. Topscorer bij Jong Heerenveen was Nordin Tahboun met drie treffers.