Waadhoeke blij met plan voor gemeentetuin: "We zijn trots op de werkgroep"

Er is overeenstemming over de inrichting van de tuin van het gemeentehuis van de gemeente Waadhoeke in Franeker. De leden van de werkgroep zijn het eens geworden. Daar leek het anderhalve week geleden nog niet op. Toen presenteerden de leden van de werkgroep twee plannen aan de gemeenteraad. Ze werden het onderling niet eens over de vraag of er wel of niet bomen gekapt moesten worden in de tuin.