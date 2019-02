Weg N381 tussen Weinterp en Venekoten weer open

Maandagochtend om half vijf kon uitvoerder Heijmans de hekken weghalen en mocht het verkeer weer over de N381 rijden. Jan Jelsma, projectmanager bij Heijmans: "Het werk is klaar. We hebben bij Donkerbroek de nieuwe op- en afritten gemaakt en ruimte gecreëerd voor de nieuwe weg die daar aangelegd wordt. Het zal weggebruikers opvallen dat er een geleiderail staat, waarachter wij veilig kunnen werken."

Even wennen

Het werk verliep volgens planning, maar medewerkers van Heijmans kregen dit weekend heel wat voor de kiezen. "Regen, harde wind en af en toe zon; het viel niet altijd mee", geeft Jelsma toe. "Maar het is gelukt." Wel waarschuwt hij verkeersgebruikers dat ze extra moeten opletten bij Donkerbroek, omdat daar de nieuwe op- en afritten in gebruik zijn genomen. "Dat is altijd even wennen."