Waddengemeenten hebben zorgen over verloop containerberging in Noordzee

"Zorgvuldigheid gaat echter voor snelheid", zegt De Feijter. "Er gebeurt wel degelijk wat, maar de berger is onder meer afhankelijk van het weer." Zo bleven de bergingsschepen zaterdag aan de wal vanwege de zuidwesterstorm. Zondag zijn ze weer aan het werk gegaan.

Afgelopen week werd bekend dat er veel meer containers van de MSC Zoe zijn gevallen. Het gaat intussen om 345.

"We hebben delen van honderd containers naar boven gebracht"

"We weten nu waar ze allemaal liggen", zegt De Feijter. "De onderzoeken van de zeebodem en de vaargeul boven de eilanden zijn afgerond. Dat was onze prioriteit om te zien waar alles precies lag en dat hebben we nu in kaart gebracht."

Hoeveel containers er nu precies geborgen zijn, kan De Feijter niet zeggen. "We hebben delen van honderd containers naar boven gebracht."

Eind januari zocht verslaggever Remco de Vries uit hoe de berging van containers in zijn werk gaat.