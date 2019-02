Tweede monsterzege in één weekend voor UNIS Flyers

Afgelopen vrijdag hadden de ijshockeyers ook al een makkelijke avond in de BeNe League. In Thialf werd het 15-1 tegen het toekomstteam van de Tilburg Trappers.

Demelinne op dreef

In de eerste periode deden de Friezen het nog rustig aan. Twee goals van Tony Demelinne en een goal van Pippo Limnell Finocchiaro brachten de stand op 0-3. In de tweede periode was er minder mededogen voor de Belgische tegenstander.

De flyers kwamen op 1-12 door goals van Adam Bezak (twee keer), Demelinne (twee keer), Marc Nijland, Todd Ratchford, Brent Janssen, Ronald Wurm en Ernesto Klem. Kenneth Pittoors maakte de eretreffer voor de Belgen.

Drie goals in de laatste minuut

Ook in de derde periode waren de UNIS Flyers veel beter dan de Antwerp Phantoms. Dennis Sikma, Kenny Welles, Marco Postma en Jasper Nordemann bepaalden met hun goals met nog een minuut op de klok de tussenstand op 16-1. In de laatste minuut schroefden Sikma, Wurm en Nijland de score verder op tot 19-1. Dat was uiteindelijk ook de eindstand.

Door de overwinning blijven de Flyers op de derde plaats in de BeNe League. De Friezen hebben 45 punten uit zeventien wedstrijden.