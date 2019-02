Sporthistoricus wil elk jaar 'dag van de Elfstedentocht' houden

De eerste dag van de Elfstedentocht zou komend jaar al gehouden moeten worden, vindt Van de Vooren. Op 15 januari 2020 is het exact 111 jaar geleden dat de vereniging Friese Elf Steden is opgericht.

Van de Vooren is ook de schrijver van het boek '8070 dagen'. Daarin beschrijft hij hoe het gemis van de Elfstedentocht leeft. "Als we het dan niet op het ijs kunnen beleven, dan maar anders", zegt hij.

New York Times

De laatste Elfstedentocht was in 1997. We hebben nog nooit zo lang hoeven wachten op de volgende. Volgens Van de Vooren was er veel aandacht voor in de media, tot in de New York Times aan toe. Die krant beschrijft hoe de Elfstedentocht steeds zeldzamer wordt.

"From its inception in 1909 to 1963, the Elfstedentocht was held 12 times. Since then, there have been three, most recently in 1997. Some in Friesland wonder if it will ever be held there again."

De kans op een Elfstedentocht wordt volgens meteorologen steeds kleiner. Maar omdat je het nooit zeker weet, blijven de bestuurders en rayonhoofden van de Elfstedenvereniging paraat. Nieuwsuur heeft ze een jaar lang gevolgd.