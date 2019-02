Onverwacht goud voor shorttrackvrouwen na penalty Zuid-Korea

De winst leek eerst naar Zuid-Korea te gaan. De Nederlandse vrouwen kwamen als tweede over de finish, maar Zuid-Korea kreeg een penalty. Het is de tweede keer dit wereldbekerseizoen dat de Nederlandse vrouwen winnen op de relay.

Het Nederlandse team bestaat uit twee Friezen: Suzanne Schulting en Rianne de Vries. Yara van Kerkhof en Lara van Ruijven zijn de andere twee vrouwen.

Individuele medailles waren er zondag niet voor de Nederlanders. Schulting ging onderuit in de finale van de 500 meter. Vorige week werd in Dresden al duidelijk dat ze het wereldbekerklassement op de 1000 meter had gewonnen. Zaterdag werd ze ook kampioen op de 1500 meter.

De mannen bleven in de finale steken op de vierde plaats. Daan Breeuwsma, Jasper Brunsmann, Itzhak de Laat en Dylan Hoogerwerf zagen hoe Rusland het goud pakte, voor Japan en Italië. De winst in het klassement was voor Hongarije, ook al deed dat land na een penalty op vrijdag dit weekend niet meer mee in de finale.