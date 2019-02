Douwe de Vries komt er niet aan te pas op WK massastart in Inzell

Er werd heel hard gereden op de ijsbaan van Inzell, zegt De Vries. "Het waren ook hele krappe bochten. Je moest bijna shorttrack-ijzers gebruiken."

Dat de massastart geen succes was, betekent niet dat het WK is mislukt voor De Vries. Hij haalde een gouden medaille bij de ploegenachtervolging. "Die was voor mij het belangrijkste."

"We wisten van tevoren dat de massastart moeilijk zou worden, zonder supersprinter. En je moet ook wat geluk hebben, dat de beste sprinters de gaten dichtrijden. Maar die konden overal mooi meeprofiteren. Een paar rondes voor het eind was het al duidelijk dat we het niet zouden redden."

Jorrit Bergsma was er niet bij

Voorafgaand aan de massastart was er wat gedoe over de selectie. Niet iedereen vond Douwe de Vries en Chris Huizinga de beste keuze voor de Nederlanders.

Jorrit Bergsma deed niet mee. Hij voelde zich niet goed genoeg, zei hij tegen de NOS. Dat zijn ploeg niet blij zou zijn met de keuze van de bondscoach, had daar volgens hem niets mee te maken, al vond hij het wel een wat 'aparte' opstelling.

"In mijn ogen was Simon Schouten de enige die internationaal wat heeft laten zien. Dan is het vreemd dat hij er niet bij zit. Maar of ik wel had gereden als hij in de selectie had gezeten? Dat weet ik niet."

Een Nederlandse wereldkampioen bij de vrouwen

Bij de vrouwen werd Irene Schouten wereldkampioen, voor de Canadese Ivanie Blondin. Er waren geen Friese deelnemers.