Ireen Wüst wereldkampioen op 1500 meter in Inzell: "Deze is voor Paulien"

Titelverdedigster Heather Bergsma ontbreekt dit schaatsseizoen, want zij heeft een schaatspauze ingelast en werd vorig jaar moeder.

"Dit is absoluut de mooiste"

Het is de vierde keer dat Wüst wereldkampioen wordt op de 1500 meter. Eerder was ze dat in 2007, 2011 en 2013. Wüst is ook regerend Olympisch kampioen. Maar de overwinning in Inzell is anders dan anders, zegt ze.

"Dit is anders dan normaal. Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest in mijn carrière. Als het dan lukt... Dat is ongekend. Dit is absoluut de mooiste!"

Antoinette de Jong werd vijfde, met een tijd van 1:53.76. Toen ze die tijd neerzette, was dat een baanrecord, maar vier van de zes vrouwen die naar haar startten, gingen daar nog voorbij.