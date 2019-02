Hoe ziet de toekomst eruit voor sociale werkvoorziening Caparis?

Er zijn ook gemeenten die de zogenaamde 'cashcows' uit het bedrijf halen. Dat is een verwijt van Bonnema aan bijvoorbeeld Ooststellingwerf. Deze gemeente, maar ook Leeuwarden, heeft de groenvoorziening naar de eigen organisatie gehaald.

Volgens Bonnema voert Ooststellingwerf een actief beleid in het binnenhalen van medewerkers van Caparis naar hun eigen gemeentelijk bedrijf. Dat is volgens hem niet de afspraak. De groenvoorziening is een onderdeel dat winst oplevert. Als dat uit het bedrijf Caparis gehaald wordt, is het lastiger om quitte te draaien.