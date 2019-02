Winst voor VC Sneek tegen Set-Up '65

Het team van coach Paul Oosterhof verloor de eerste set met een klein verschil. De tweede set ging overtuigend naar de Snekers met 25-16. De twee sets daarna ook, al waren die een stuk spannender.

In beide sets hadden de ploegen niet genoeg aan 25 punten en moest er doorgespeeld worden tot er een verschil van twee punten was. Beide keren was het Sneek dat de set pakte met 28-26.

Kampioenspoule

Het was de laatste wedstrijd in de reguliere competitie. De Sneker vrouwen gaan als nummer drie verder in de kampioenspoule.