Michel Vlap: "Gewoon klote dat we die wedstrijd niet winnen"

"Het is gewoon klote dat we die wedstrijd niet winnen", volgens Vlap. "In de tweede helft hadden we beiden zoiets van: niet veel weggeven en ook niet te veel naar voren. Wat voor mijn gevoel wel positief was, is dat we aan het voetballen zijn."

"Punten gaan wel komen"

Dat kwam er in de voorgaande wedstrijden gewoon niet uit. "We moeten wel realistisch zijn. We hebben vier clubs gehad die boven ons staan in de voorgaande wedstrijd. De punten gaan absoluut wel komen".