Duidelijke nederlaag voor Aris bij koploper Leiden

In de eerste tien minuten van de wedstrijd pakte Aris een voorsprong van 2-8 in Leiden. Na het eerste kwart stond het echter 27-20 in het voordeel van de koploper. Bij rust had de thuisploeg de voorsprong uitgebouwd naar maar liefst 51-32.

Leiden sterker

Ook na rust liet Leiden het betere van het spel zien. Na een tussenstand van 71-42 bij het begin van het vierde kwart eindigde het duel uiteindelijk in 91-64 voor de koploper.

Aankomende donderdag moet Aris voor de nationale competitie afreizen naar Den Bosch.