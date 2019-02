Wereldkampioen Bergsma: "Na de 5.000 meter is dit een flinke opsteker"

De coach van Bergsma, Jillert Anema, was opgelucht en helemaal gek na de overwinning van zijn pupil. Anema is opgelucht, omdat het nog niet helemaal goed ging dit seizoen. En ook niet bij dit WK.

"De anderen worden ook beter", aldus Anema. "Zo simpel is het ook, maar wij hebben het dit seizoen nog niet laten zien. Dan is het mooi dat we het nu wel laten zien. En ik word dan even helemaal gek na afloop. Dan moet ik even lopen. Je zit dan in die laatste rit van Roest, niet te doen. Dan moet die energie er even uit."