Jorrit Bergsma pakt derde wereldtitel op 10.000 meter in Inzell

Jorrit Bergsma uit Aldeboarn heeft zaterdagmiddag in Inzell zijn derde wereldtitel op de 10.000 meter gepakt. Met een tijd van 12.52.93 pakte de Fries de winst. In 2013 in Sotsji en twee jaar later in Heerenveen werd Jorrit Bergsma ook wereldkampioen op die afstand.